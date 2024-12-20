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Спорт

Финальные областные соревнования «Всей семьёй» пройдут в Псковском районе 21 декабря

Финальные областные соревнования среди семейных команд «Всей семьёй» пройдут в спорткомплексе «Писковичи» Псковского района 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Финальные областные соревнования «Всей семьёй» пройдут в Псковском районе 21 декабря. Фото: стадион «Машиностроитель»

В стартах поучаствуют 16 семей из 14 районов Псковской области. Все команды прошли отбор в финальный этап через муниципальные соревнования «Всей семьёй».

В программе состязаний эстафеты, челночный бег, прыжки в длину с места и наклон вперёд. Также семьям предстоит выполнить задание с обручем, а в завершение пройдут прыжки через скакалку.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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