Финальные областные соревнования «Всей семьёй» пройдут в Псковском районе 21 декабря

17:48, 20 декабря 2024, ПАИ

Финальные областные соревнования среди семейных команд «Всей семьёй» пройдут в спорткомплексе «Писковичи» Псковского района 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В стартах поучаствуют 16 семей из 14 районов Псковской области. Все команды прошли отбор в финальный этап через муниципальные соревнования «Всей семьёй».

В программе состязаний эстафеты, челночный бег, прыжки в длину с места и наклон вперёд. Также семьям предстоит выполнить задание с обручем, а в завершение пройдут прыжки через скакалку.

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