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Общество

Церемония награждения одарённых детей «Движение к достижениям – 2024» прошла в Себеже

Традиционная торжественная церемония награждения одарённых детей «Движение к достижениям – 2024» состоялась 20 декабря в районном культурном центре Себежа. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

В этом году отмечены 12 стипендиатов, 44 отличника, 22 спортсмена, 21 учащийся, отличившийся в области творчества, 13 коллективов, отличившихся в спорте, искусстве и культуре.

Глава района Леонид Курсенков поздравил детей с праздником, выразил признательность педагогам за образование, родителям – за воспитание. Были вручены подарки от Псковского областного Собрания депутатов, от пограничников, полиции, таможни, администрации Себежа, дорожной организации, больницы, соцзащиты и партнёров. В свою очередь редакция вручила благодарности юным корреспондентам за публикацию статей в газете «Призыв».

В этом году церемония проводится в 15-й раз.

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