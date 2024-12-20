«Сказочный лес» начал свою работу в парке Строителей в Пскове
Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» начал свою работу в парке Строителей в Пскове сегодня, 20 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
-
Фото: ПАИ
На площадке созданы инсталляции белоснежных зайчиков, красочных грибов, сов, причудливые фигуры, сказочные персонажи и гирлянды.
Парк будет открыт до 12 января.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
20 декабря 2024
Ещё 60 новых знаков туристской навигации появились в муниципалитетах Псковской области
20 декабря 2024
Алеся Михачёва – об ответе Владимира Путина на вопрос о наставлениях молодёжи: Наш президент всё понимает