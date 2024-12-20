Итоги проекта научно-популярных студенческих экспедиций для вузов РФ и Белоруссии подвели в Пскове

21:15, 20 декабря 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялся Международный форум участников проекта научно-популярных студенческих экспедиций для вузов РФ и Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В онлайн-встрече приняли участие специалисты ПсковГУ, команды студентов-разработчиков и участников программ научно-популярных экспедиций вузов РФ и Белоруссии, координаторы команд вузов – участников проекта.

С приветственным словом к участникам обратилась первый проректор вуза Ольга Серова. «Мы очень рады, что удалось под занавес 2024 года собраться для обсуждения итогов этого проекта. Весь декабрь проходит под эгидой 25-летия Союзного договора: 25 лет Россия и Беларусь вместе. И этот проект, несомненно, внёс значимый вклад в развитие интеграции научно-образовательного пространства наших стран. Я уверена, что в таком большом коллективе преподавателей, студентов в университетах РФ и Республики Беларусь мы действительно вместе сможем сделать очень многое», – отметила спикер.

Экспертная комиссия конкурса, сформированная из представителей Минобрнауки России, специалистов программы «Студтуризм», сотрудников ПсковГУ и проектного офиса «Россия – Беларусь», определила 14 экспедиций-победительниц. Участники молодёжных команд – разработчиков лучших программ студенческих научно-популярных экспедиций получили возможность принять участие в одной из них, разработанной командой другого вуза, и проехать по одному из маршрутов.

Участниками проекта стали ПсковГУ, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Государственный университет управления, Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка, Тюменский государственный университет, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, Белорусско-Российский университет, Южный федеральный университет, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Томский государственный университет, БНТУ, Северо-Кавказский федеральный университет, Брестский государственный технический университет.

Студенты поделились своими впечатлениями и поблагодарили организаторов за насыщенную программу и возможность познакомиться с другими вузами, городами и молодёжными объединениями.

Добавим, программа «Студтуризм», в рамках которой проходят научно-популярные экспедиции Союзного государства, постоянно расширяет свои горизонты.

За три года количество путешественников увеличилось в 12 раз, в проекте участвуют уже 83 региона России. Программа не только способствует развитию туризма, но и повышает интерес к науке, формирует чувство патриотизма и гордости за свою страну. Студенты, аспиранты и начинающие специалисты изучают культурное и научное наследие регионов, расширяют кругозор, обмениваются накопленным опытом – всё это соответствует поставленной президентом Владимиром Путиным цели увеличения к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.