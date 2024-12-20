Ногу зажатого диваном опочанина удалось спасти медикам

21:37, 20 декабря 2024, ПАИ

Пожилой житель Опочки три дня провёл без еды и питья, зажатый собственным диваном. После того как пенсионера вызволили и оказали ему первую помощь, его отправили в Псковскую областную больницу. Решался вопрос об ампутации ноги, пишет районная газета «Красный маяк».

«Не прошло даром то, что мужчина пролежал три дня в неподвижном состоянии. Как стало известно редакции, благодаря успешной работе медиков ногу удалось спасти. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо, и врачи ставят его в ходунки для того, чтобы он разрабатывал ногу и не испытывал затруднения при ходьбе в будущем», – пишет газета.

У пожилых снижаются подвижность, слух, зрение, ухудшается способность воспринимать запахи, у многих из них есть проблемы с вестибулярным аппаратом. Чаще всего в подобных ситуациях спасают людей сотрудники МЧС, которые напоминают, что вопросам безопасности одиноко проживающих пожилых людей необходимо уделять повышенное внимание.