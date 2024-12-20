Более 260 фонарей уличного освещения заменят в Печорах в 2025 году

23:03, 20 декабря 2024, ПАИ

Проект «Светлые улицы города» из Печор стал победителем конкурса инициативного бюджетирования. Он получит областную финансовую поддержку и будет реализован в 2025 году, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проекта предусмотрена замена 268 светильников уличного освещения на городских улицах Псковской, Рижской, Гагарина, Свободы, Юрьевской, Ленина, Набережной, Садовой, Новой, Проценко и Мира. Вместо устаревших моделей будут установлены современные светодиодные энергоэффективные светильники, которые имеют высокую светоотдачу и длительный срок службы, устойчивы к перепадам температур.

По словам Валерия Зайцева, проект позволит эффективнее расходовать бюджетные средства, улучшить эстетический облик города, сделать улицы светлее, повысить безопасность участников дорожного движения.