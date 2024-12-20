День зимнего солнцестояния: сжигаем старую шкурку и открываем дверь в лучшее будущее

22:43, 20 декабря 2024, ПАИ

Пересекаем ещё одну кардинальную точку года. Мы получаем возможность обнулиться и начать новый жизненный цикл. Как использовать энергию волшебных дней, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

В субботу, 21 декабря, в 12:21 Солнце в нашем Северном полушарии проходит через самую южную точку эклиптики – наступает зимнее солнцестояние. Обратите внимание, какая получается красивая цифра! Но я астролог, а не нумеролог, поэтому магию чисел разбирать не будем, сосредоточимся на энергетической составляющей момента.

Дневное светило входит в знак Козерога, один из четырёх кардинальных знаков в астрологии, а значит, начинается новый важный цикл. Козерог символически связан с самой высокой точкой гороскопа, главной жизненной целью. Значит, пришла пора определить для себя генеральную на сегодняшний момент цель и простроить к ней маршрут.

У всех народов и во всех культурах было принято праздновать день зимнего солнцестояния. Славяне водили хороводы вокруг костра и славили Бога зимнего Солнца Коляду. Отсюда пошла традиция колядования, которая сейчас сместилась на Рождество. Скандинавы отмечали в день зимнего солнцестояния праздник Йоль, причём длился он тринадцать дней. И сейчас в буддизме ламы проводят ритуалы на удачу в течение тринадцати дней с момента дня зимнего солнцестояния.

Если вернуться к древним ритуалам, практически во всех традициях жгли костры и просили у богов покровительства и защиты. Логика процесса понятна – в самую длинную зимнюю ночь необходимо заручиться поддержкой высших сил и с помощью огня отогнать тьму. Но самая длинная ночь в году – это ещё и очень мистическое время, когда истончаются границы между мирами, а значит, возможны любые чудеса. Мы можем, как в сказке о Царевне-лягушке, сбросить старую шкурку и обнулиться. Это прекрасное время для ритуалов на желания, удачу и благополучие. Выбирайте любые, которые откликаются лично вам. Конечно, помня, что желания не исполняются, а цели не реализуются без должных и правильных усилий.

После дня зимнего солнцестояния день увеличивается, силы света побеждают силы тьмы. Самое тёмное время пережили, значит, можно строить планы на будущее.

Подумайте, от чего вы хотите избавиться – это может относиться к старым вещам, эмоциональному хламу, ненужным связям и отношениям. Время со дня зимнего солнцестояния (можно начинать даже за два-три дня до него) и до Нового года очень хорошо для расчистки своего пространства как физического, так и ментального. Если по-настоящему честно заняться этой работой, вы увидите и почувствуете обновление, прилив сил, к вам будут приходить новые возможности и энергия на реализацию целей. Это очень трансформирующее и энергетически мощное время. Если вы давно бьётесь над какой-то темой и она не поддаётся, сейчас как раз может быть желанный прорыв. Не сдавайтесь и удвойте усилия! Может прийти неожиданная помощь, откуда не ждали.

Важно, правильно определить свою генеральную цель. Хотя она может быть и промежуточной. А потом простроить к ней маршрут. Лучше всего написать пошаговый план с конкретными действиями на каждом этапе, с трезвой оценкой своих ресурсов и возможностей. Если этих ресурсов не хватает, имеет смысл подумать, где взять недостающие, кто или что может стать опорой и поддержкой на пути.

Очень важно 21 декабря сделать первый шаг, пусть даже символический, на пути к вашей цели. Если вы ищите новую работу, составьте хотя бы резюме. Давно собираетесь в спортзал, купите абонемент или новую спортивную форму.

Если у вас есть долги, постарайтесь вернуть их до 21 декабря. Это также касается моральных обязательств и данных обещаний. С 21 декабря и до Нового года лучше вообще не брать долгов и кредитов, не давать обещаний, которые сложно выполнить.

Если всё сделать правильно, можно открыть дверь в лучшее будущее.