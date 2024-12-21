Как вернуть ёлочные игрушки и гирлянды в магазин, рассказали в Роскачестве

09:38, 21 декабря 2024, ПАИ

Гирлянды, ёлочные игрушки и искусственную ёлку можно сдать обратно в магазин без чека и коробки, даже если они исправны, пишет РИА Новости.

«Гирлянда, ёлочные игрушки, мишура, искусственные ёлки – все эти товары не относятся к невозвратным. Их можно вернуть, даже если они исправны», – заявили в Роскачестве.

Чтобы товар приняли, он должен быть неиспользованным, а товарный вид должен быть сохранён – для этого следует оставить пломбы и фабричные ярлыки. «Отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате. Вернуть без коробки тоже в некоторых случаях можно», – добавили в организации.

Для возврата новогодних украшений в розничные магазины у покупателя есть 14 дней без учёта дня совершённой покупки, семь дней при покупке на маркетплейсах и онлайн. Однако если эта информация нигде не указана, то срок возврата составит 90 дней.

Чтобы вернуть товар, нужно написать заявление об обмене или возврате денежных средств, а затем принести предмет спора в магазин, где совершалась покупка.