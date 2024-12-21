На должность руководителя Федерации футбола Псковской области претендуют четыре человека

09:44, 21 декабря 2024, ПАИ

На должность председателя Федерации футбола Псковской области претендуют четыре человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе организации.

На должность председателя претендуют действующий президент Федерации футбола Псковской области Александр Коновалов, депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов, замдиректора спортшколы «Стрела» Юрий Баскаков и директор спортшколы «Экспресс» Сергей Поварещенков.

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