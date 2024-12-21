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Общество

Детский омбудсмен Псковской области получила награду за вклад в безопасность детей на дороге

Детского омбудсмена Наталию Соколову наградили знаком пятидесятилетия Всероссийского общества автомобилистов. Об этом сообщила в своём Telegram-канале уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области.

  • Детский омбудсмен Псковской области получила награду за вклад в безопасность детей на дороге
    Фото: Telegram-канал Наталии Соколовой
  • Детский омбудсмен Псковской области получила награду за вклад в безопасность детей на дороге
    Фото: Telegram-канал Наталии Соколовой

«Совместно с правоохранительными органами, садами, школами и иными учреждениями системы профилактики, а также некоммерческими организациями и СМИ мы проводим множество мероприятий, бесед, акций, мастер-классов, направленных на предупреждение гибели и травматизма детей. Включаем в эту работу детей и их родителей», – рассказала Наталия Соколова.

Детский омбудсмен поблагодарила Всероссийское общество автомобилистов за полученную награду и высокую оценку их совместных мероприятий по профилактике дорожного травматизма и безопасности детей на дороге.

«Безопасность детства – это важнейшее направление в работе уполномоченного по правам ребёнка. Очень приятно получать от партнёров благодарность за совместную деятельность», – заключила Наталия Соколова.

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