Детский омбудсмен Псковской области получила награду за вклад в безопасность детей на дороге

10:45, 21 декабря 2024, ПАИ

Детского омбудсмена Наталию Соколову наградили знаком пятидесятилетия Всероссийского общества автомобилистов. Об этом сообщила в своём Telegram-канале уполномоченная по правам ребёнка в Псковской области.



Фото: Telegram-канал Наталии Соколовой



Фото: Telegram-канал Наталии Соколовой



«Совместно с правоохранительными органами, садами, школами и иными учреждениями системы профилактики, а также некоммерческими организациями и СМИ мы проводим множество мероприятий, бесед, акций, мастер-классов, направленных на предупреждение гибели и травматизма детей. Включаем в эту работу детей и их родителей», – рассказала Наталия Соколова.

Детский омбудсмен поблагодарила Всероссийское общество автомобилистов за полученную награду и высокую оценку их совместных мероприятий по профилактике дорожного травматизма и безопасности детей на дороге.

«Безопасность детства – это важнейшее направление в работе уполномоченного по правам ребёнка. Очень приятно получать от партнёров благодарность за совместную деятельность», – заключила Наталия Соколова.