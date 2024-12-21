Турнир по самбо, посвящённый подвигу Александра Матросова, пройдёт в Великих Луках

12:37, 21 декабря 2024, ПАИ

Турнир по самбо, посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдёт в Великих Луках 10 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

В соревнования примут участие юноши в весовых категориях до 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66 и 73 килограммов, а также свыше 73 килограммов. Торжественное открытие состязаний состоится в 10:00.

Победителей и призёров в каждой категории наградят медалями, грамотами и призами. Организаторы принимают заявки на участие до 10 января.

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