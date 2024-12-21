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Турнир по самбо, посвящённый подвигу Александра Матросова, пройдёт в Великих Луках

Турнир по самбо, посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдёт в Великих Луках 10 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

​Турнир по самбо, посвящённый подвигу Александра Матросова, пройдёт в Великих Луках. Фото: ПАИ

В соревнования примут участие юноши в весовых категориях до 35, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66 и 73 килограммов, а также свыше 73 килограммов. Торжественное открытие состязаний состоится в 10:00.

Победителей и призёров в каждой категории наградят медалями, грамотами и призами. Организаторы принимают заявки на участие до 10 января.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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