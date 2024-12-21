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Культура

Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове

Подведены итоги проекта «Литературное пространство», посвящённого 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В Малом зале Псковского академического драматического театра имени А. С. Пушкина чествовали лучших молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра
  • Лучших молодых литературных творцов наградили в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

Программа открылась театральной постановкой «СЖЕЧ!Ь». «Несмотря на название постановки, никого сегодня не сожгут, – пошутила руководитель проекта Диана Константинова. – Когда ты начинаешь заниматься творчеством, буквально каждый может стать твоим судьёй, который поставит под сомнение твоё право творить, если ты не вписываешься в его рамки. Но ещё хуже, когда такой критик, способный уничтожить любую идею на этапе её зарождения, сидит в голове. Поэтому так сложно и важно сохранить свой голос. Именно для этого было создано литературное пространство».

Церемония награждения сопровождалась выступлениями молодых чтецов с авторскими произведениями и стихами известных поэтов – Роберта Рождественского, Станислава Золотцева, Саши Чёрного и других. Победителями в различных возрастных категориях стали Анна Оболенская, Роман Байков, Мария Соскова, Дмитрий Жуков, Арина Ильинова, Денис Фролов, Виктория Петрова и Алина Обвалова.

Все участники, прошедшие первичный отбор жюри, получили печатные сборники с лучшими работами проекта. Также всем вручили памятный подарок в виде деревянного значка с портретом Александра Пушкина. До конца года в сообществе проекта будет опубликована аудиокнига с произведениями участников.

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