Школа в Пыталовском округе отпраздновала своё 90-летие

14:47, 21 декабря 2024, ПАИ

Линовская средняя школа в Пыталовском округе отпраздновала своё 90-летие. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»



Фото: районная газета «Наша жизнь»























В честь юбилея было организовано торжественное мероприятие, в котором приняли участие глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева, глава территориального отдела Линовский Наталья Стефанович, представители пограничной заставы Линово, директора школ округа, педагоги и ученики.

Ведущие педагоги школы Галина Буркина и Артём Павлов рассказывали об истории школы. Отличившихся работников учебного заведения почётной грамотой отметила глава муниципального округа Вера Кондратьева. Она пожелала педагогическому коллективу любознательных учеников, профессионального долголетия, новаторства, ребятам и родителям – настойчивости, терпения и трудолюбия.

Затем всех действующих педагогов и помощников школы отмечали в номинациях. Им вручили дипломы и значки в связи с юбилеем школы. Директор школы Марина Виноградова сказала, что школа продолжает идти в ногу со временем, внедряя современные методы обучения и активно участвуя в жизни района. Благодаря проекту «Современная школа» президентского нацпроекта «Образование» в учреждении был открыт центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Приобретено новое оборудование для 3D-моделирования, компьютерного черчения, робототехники, программирования, мебель для предметов дополнительного образования.

Кстати, 2024 год для учителей и учеников стал последним в стенах старого здания. Свой следующий день рождения школа встретит уже в новом.

Напомним, что в ноябре 2022 года началось строительство нового здания Линовской средней школы на 165 учеников и 40 дошколят. В настоящее время работы близятся к завершению, активно ведётся благоустройство территории. В школе будут предусмотрены современные классы, спортивные и актовые залы, а также специализированные кабинеты для различных предметов.