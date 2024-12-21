Первый турнир по настольному теннису в Псковской области в новом году пройдёт в Дедовичах

15:16, 21 декабря 2024, ПАИ

XVII Рождественский турнир по настольному теннису пройдёт в Дедовичах в Псковской области 4 января. Об этом ПАИ сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнования смогут принять участие все желающие спортсмены, имеющие допуск врача. Итоги турнира будут подведены в личных, парных, смешанных, а также отдельных номинациях, определённых организаторами. Призёров в каждом виде программы наградят дипломами и медалями, а победители в личных номинациях получат кубки.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 4 января.

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