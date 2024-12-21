Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом детей пожарных Псковской области
На отдельном посту пожарно-спасательной части № 1 Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник для пожарных и их детей, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
«Ребята и их родители водили хороводы вокруг лесной красавицы и рассказывали новогодние стихи. Также малыши поучаствовали в пожарной эстафете и с радостью отгадывали загадки Снегурочки», – отметили в пресс-службе.
Волшебники также поздравили детей с наступающим праздником и подарили им подарки.
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