Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом детей пожарных Псковской области

16:15, 21 декабря 2024, ПАИ

На отдельном посту пожарно-спасательной части № 1 Дед Мороз и Снегурочка устроили праздник для пожарных и их детей, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области













«Ребята и их родители водили хороводы вокруг лесной красавицы и рассказывали новогодние стихи. Также малыши поучаствовали в пожарной эстафете и с радостью отгадывали загадки Снегурочки», – отметили в пресс-службе.

Волшебники также поздравили детей с наступающим праздником и подарили им подарки.