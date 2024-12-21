Псковская легкоатлетка стала призёром всероссийских соревнований

16:42, 21 декабря 2024, ПАИ

Псковская легкоатлетка Елизавета Николаева стала серебряным призёром всероссийских соревнований «Звёзды студенческого спорта», который прошёл в Москве 20 и 21 декабря. Об этом сообщается в группе «Команда лёгкой атлетики» в соцсети «ВКонтакте».

В первый день соревнований Николаева установила личный рекорд на дистанции 3000 метров с препятствиями, показав время 10.10,91. На следующий день псковичка выиграла серебро в беге на 2000 метров с препятствиями с результатом 6.40,14.

В рамках состязаний Елизавета Николаева представлял ПсковГУ.

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