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Общество

14 новых экспозиций откроется в «Михайловском» в 2025 году

Сегодня, 21 декабря, на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» для пользователей открыт календарь основных событий на предстоящий год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурной организации.

Как отметили в музее, наступающий 2025-й год в Пушкинском заповеднике во многом станет продолжением юбилейного, 2024-го, так как, равно предыдущий и последующий, входит в период 200-летия пребывания поэта в псковском родовом имении в так называемой северной ссылке. Именно этой дате/этому событию будут посвящены многие конференц- и выставочные проекты «Михайловского».

Михайловские нивы. Пётр Оссовский. Фото здесь и далее из фондов музея-заповедника

Кроме того, особое внимание в Пушкинском заповеднике предлагают обратить на ряд значительных, часто – весьма и весьма масштабных выставок, которые специалисты из «Михайловского» уже сейчас готовят совместно с коллегами из различных музеев нашей страны.

Среди таких проектов, к примеру, значится большая выставка к столетию со дня рождения П. П. Оссовского, народного художника СССР, академика Российской академии художеств, лауреата Госпремии СССР и международной премии имени М. А. Шолохова. Для этой экспозиции в Государственном музее А. С. Пушкина (Москва, Пречистенка; май 2025) «Михайловское» представит 15 работ: семь живописных полотен и восемь акварельных эскизов — макет выставки «Пушкинская капелла», созданной в 2007 году, когда художник передал в дар Святогорью в лице Пушкинского заповедника несколько десятков своих произведений.

Ещё один значимый выставочный проект будет воплощён в жизнь уже в Пушкиногорье. Вниманию жителей и гостей региона «Михайловское» совместно с Российским национальным музеем музыки намерено предложить экспозицию к 200-летию создания исторической драмы А.С. Пушкина «Борис Годунов», созданной именно здесь – «…писано бысть Алексашкою Пушкиным, в лето 7333 на городище Ворониче».

Эта экспозиция продолжит тему выставки, работающей в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) в настоящее время, однако в этом случае центром внимания разработчиков проекта стали постановки «Бориса…» в драматическом и музыкальном театре. «Посетители Пушкинского заповедника увидят эскизы декораций, подлинные костюмы, редкие фотографии, документы; большой раздел экспозиции будет посвящён М. П. Мусоргскому, чья опера «Борис Годунов» является одной из самых исполняемых русских опер в репертуаре отечественных и зарубежных музыкальных театров», – пояснили в «Михайловском».

Портрет Бориса Годунова, выполненный в конце XVII века неизвестным художником

Всего же в выставочных планах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в 2025 году – 14 новых экспозиций, 11 передвижных выставок, 11 партнёрских и гостевых показов.

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