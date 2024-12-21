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Общество

Очереди образовались на въезде в РФ в Псковской области

Очереди образовались на выезде из Латвии и Эстонии в Псковскую область. Об этом следует из данных сайта Федеральной таможенной службы.

Согласно данным сайта, перед пунктом пропуска «Куничина гора» на российско-эстонской границе по состоянию на шесть утра находилось 83 грузовых авто. За сутки удалось оформить семь таких машин и ещё 14 легковых. На пункте пропуска «Шумилкино» за сутки оформили 20 легковых машин и 22 грузовых на въезд в Россию.

На пункте «Убылинка» на границе Латвии и России на шесть утра располагалось 950 грузовых авто, из них оформлено 103 и ещё 31 легковушка. А на пункте пропуска «Бурачки» 1200 грузовых машин, оформлено 176 и также прошли границу 24 легковых автомобиля.

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