«Русские узоры» получили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

20:00, 21 декабря 2024, ПАИ

«Русские узоры» получили звание «Заслуженный коллектив народного творчества», сообщили ПАИ в управлении культуры Пскова.

В этом году награды были удостоены 49 творческих коллективов России, которые показали выдающиеся результаты. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присуждается на пять лет

Награда является признанием высоких достижений в области народного художественного творчества и значительного вклада в развитие культуры региона.