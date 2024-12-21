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«Русские узоры» получили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

«Русские узоры» получили звание «Заслуженный коллектив народного творчества», сообщили ПАИ в управлении культуры Пскова.

«Русские узоры» Фото: ПАИ

В этом году награды были удостоены 49 творческих коллективов России, которые показали выдающиеся результаты. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присуждается на пять лет

Награда является признанием высоких достижений в области народного художественного творчества и значительного вклада в развитие культуры региона.

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