«Русские узоры» получили звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
«Русские узоры» получили звание «Заслуженный коллектив народного творчества», сообщили ПАИ в управлении культуры Пскова.
В этом году награды были удостоены 49 творческих коллективов России, которые показали выдающиеся результаты. Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присуждается на пять лет
Награда является признанием высоких достижений в области народного художественного творчества и значительного вклада в развитие культуры региона.
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