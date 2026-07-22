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Общество

Александр Сорокин: Информационные технологии стали самыми востребованными у выпускников Псковской области

Информационные технологии лидируют среди самых востребованных направлений подготовки у выпускников в Псковской области в 2026 году как в системе высшего, так и среднего профессионального образования. Об этом заявил министр образования региона Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 22 июля.

Александр Сорокин. Фото: ПАИ

По его словам, открываемые в регионе специальности определяются исходя из стратегии социально-экономического развития области. «Конечно же, там такие, например, направления, как информационные технологии, сельское хозяйство, промышленность, инженерное дело, педагогика и медицина», – рассказал Александр Сорокин.

Министр отметил, что в первую очередь лидируют информационные технологии в самых разных направлениях, причём как в высшем, так и в среднем профессиональном образовании.

«Понятно, что кампания ещё идёт, конкретных цифр сказать нельзя. Но, например, на информационные технологии в среднем профессиональном образовании в прошлом году конкурс был достаточно высокий, и проходной балл в колледжах у нас составил 4,5 балла из 5 возможных», – рассказал гость радиоэфира.

Он добавил, что сейчас требуются не только программисты, но и специалисты по искусственному интеллекту и кибербезопасности.

Александр Сорокин подчеркнул, что для закрепления выпускников в регионе важно обеспечивать качественное образование и тесную увязку контрольных цифр приёма с потребностями рынка труда. Также он отметил роль работодателей, которые должны создавать материальные и бытовые условия для молодых специалистов.

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