70% пересдавших ЕГЭ в Псковской области улучшили свои результаты

17:46, 22 июля 2026, ПАИ

Возможностью пересдать один предмет ЕГЭ в 2026 году воспользовались 436 выпускников Псковской области, что составляет порядка 17 % от общего числа сдававших. Из них 70 % улучшили свои результаты по итогам экзаменов в так называемые президентские дни. Об этом сообщил министр образования региона Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 июля.

При этом, по словам министра, 18 % пересдававших ухудшили свои показатели, а остальные сдали экзамен на те же баллы. Чаще всего выпускники выбирали для пересдачи обществознание, русский язык и профильную математику.

Александр Сорокин пояснил, что при пересдаче предыдущий результат аннулируется, поэтому к этому решению нужно подходить взвешенно. Он также отметил, что время между основными экзаменами и пересдачей незначительное, поэтому серьёзно улучшить результат практически невозможно.

«Мы же понимаем, что время, которое проходит между экзаменами, оно незначительное, то есть серьёзно подтянуть себя по программе и увеличить показатель на десяток баллов просто нереально. Здесь действительно можно поправить буквально несколько баллов, не более того», – поделился Александр Сорокин.

Министр подчеркнул, что задания на пересдаче являются типичными и формируются из открытого банка заданий ЕГЭ. При этом в России действует система, которая исключает повторное попадание одного и того же варианта к одному ученику, так как распределение комплектов происходит в компьютерной форме.