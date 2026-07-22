На ЕГЭ в Псковской области впервые повсеместно использовали подавители сотовой связи

17:59, 22 июля 2026, ПАИ

В пунктах проведения единого государственного экзамена в Псковской области в 2026 году впервые повсеместно применялись подавители сотовой связи для противодействия попыткам использовать современные гаджеты. Об этом сообщил министр образования региона Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 июля.

Министр подчеркнул, что использование любых запрещённых средств на экзамене ведёт к серьёзным последствиям: выпускник удаляется из аудитории и теряет возможность пересдать экзамен в текущем году – следующая попытка будет доступна только через год. «Стоит ли оно того? – сказал гость радиоэфира. – Каждый должен решить для себя сам».

Александр Сорокин подчеркнул, что в этом году в Псковской области впервые везде использовались подавители сотовой связи. «Это тоже может сыграть в дальнейшем против умных гаджетов, которые на глаз, например, не отличить от обычных предметов. Экзамен должен быть объективен и в равных условиях для всех», – подчеркнул спикер.

В Псковской области в этом году не было зафиксировано ни одного случая удаления с ЕГЭ. Министр связал это с масштабной разъяснительной работой среди школьников и родителей, а также с техническим оснащением: помимо подавителей, во всех пунктах работало видеонаблюдение в онлайн-режиме с записью, что позволяет оперативно выявлять нарушения и разрешать спорные ситуации. По его словам, видеозаписи защищают и права учеников, и организаторов.

Министр также отметил, что экзаменационная кампания в регионе прошла без технических сбоев, несмотря на сложный переход на новую операционную систему Linux при проведении ЕГЭ. Он поблагодарил всех организаторов, технических специалистов и службы, которые обеспечивали бесперебойную работу оборудования и связи, включая оперативное устранение проблем с интернетом в случае аварийных ситуаций. Совокупность этих мер, по его мнению, позволила создать безопасную и комфортную атмосферу для выпускников.