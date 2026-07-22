Псковская область одной из первых перешла на Linux при сдаче ЕГЭ

17:44, 22 июля 2026, ПАИ

Псковская область в 2026 году стала одним из первых регионов, перешедших на новую операционную систему Linux при проведении единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 июля.

Решение было принято после успешной апробации, с осени на эту систему должна перейти вся страна. «Мы много тренировались для того, чтобы всё прошло гладко и хорошо. Мы же понимаем, что когда в дело вступает техника, могут возникать какие-то нюансы, возникает опасение: а вдруг не сработает, а вдруг что-то зависнет и так далее», – поделился гость радиоэфира.

По словам министра, переход на новую систему во время проведения ЕГЭ стал серьёзным вызовом, но всё прошло гладко. «Сейчас мы с удовольствием рассказываем о своём опыте другим регионам. Они перенимают у нас передовой опыт. Это тоже очень здорово», – отметил он.

Министр образования также добавил, что задания единого государственного экзамена по информатике пока были сформированы на основе прежней операционной системы.

Напомним, работа по переходу на отечественное программное обеспечение целенаправленно ведётся с 2023 года. Главная цель перехода на новую систему заключается в обеспечении технологической независимости и повышении уровня информационной безопасности экзаменов.