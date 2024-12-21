Почти миллион рублей похитили мошенники у трёх великолучан
Порядка 900 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Трём великолучанам позвонили незнакомцы и под предлогами перевода сбережений на «безопасный счёт», а также возможности получения дополнительного дохода за счёт инвестиций украли деньги.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.
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