Почти миллион рублей похитили мошенники у трёх великолучан

23:29, 21 декабря 2024, ПАИ

Порядка 900 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Трём великолучанам позвонили незнакомцы и под предлогами перевода сбережений на «безопасный счёт», а также возможности получения дополнительного дохода за счёт инвестиций украли деньги.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.