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Анна Тёмная наступила по народному календарю

22 декабря православные христиане отмечают день святой Анны, матери Девы Марии. Именно в этот день, по преданию, святая Анна зачала Богородицу, пишет calend.ru.

Анна была младшей дочерью священника Матфана и женой святого Иоакима. Они прожили вместе 50 лет, но у них не было детей. Однажды ангел явился Иоакиму с вестью о том, что его жена скоро родит девочку. Это оказалось правдой: Анна зачала и 21 сентября (8 сентября по старому стилю) родила дочь Марию.

Христиане отмечают оба праздника, связанных с появлением Богородицы на свет: как зачатие, так и рождение.

После праздника зачатия Анны наступает самый холодный и тёмный период зимы. На Анну Тёмную приходится день зимнего солнцестояния, который является самым коротким днём в году.

На Руси в это время обращали внимание на различные приметы. Например, если деревья были покрыты обильным инеем, это считалось предвестником хорошего урожая. Также смотрели на то, как снег лежит у изгороди: если он лежал вплотную к ней, ожидали плохого лета, а если с просветом – урожайного. По погоде на Анну предсказывали, какой будет погода во время новогодних праздников: ясная погода в этот день предвещала солнце под Новый год.

Беременные женщины на Анну должны были соблюдать пост (в другие дни они освобождались от него), избегать конфликтов и не встречаться с больными и увечными людьми. Им также запрещалось разводить огонь, заниматься рукоделием и любой другой работой, чтобы не навредить будущему ребёнку. Люди верили, что огонь, разожжённый женщиной в этот день, оставит след на теле младенца, запутавшиеся нитки скрутят пуповину, а больные передадут ему своё состояние.

Пчеловоды считали день святой Анны своим праздником. Утром они приходили к ульям и читали специальный заговор на здоровье пчёл и хороший урожай мёда следующим летом.

Существовало поверье: на зачатие волки сходятся, а после Крещения разбегаются. В этот период хищники собирались в большие стаи и представляли особую опасность.

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