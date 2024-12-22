Рождественский концерт состоится в молодёжном клубе Псковской епархии

11:44, 22 декабря 2024, ПАИ

Рождественский концерт, организованный молодёжным клубом Псковской епархии «Трилучье», пройдёт в январе 2025 года. Участники клуба приглашают всех желающих присоединиться к этому событию. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Организаторы концерта подчеркнули, что можно исполнить песню, прочитать стихотворение, сыграть на музыкальном инструменте или станцевать. Главное, чтобы выбранный номер соответствовал тематике. Выступление может быть как индивидуальным, так и групповым.

Заявку следует отправить личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/annna_ara) не позднее 27 декабря.