Рождественский концерт состоится в молодёжном клубе Псковской епархии
Рождественский концерт, организованный молодёжным клубом Псковской епархии «Трилучье», пройдёт в январе 2025 года. Участники клуба приглашают всех желающих присоединиться к этому событию. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.
Организаторы концерта подчеркнули, что можно исполнить песню, прочитать стихотворение, сыграть на музыкальном инструменте или станцевать. Главное, чтобы выбранный номер соответствовал тематике. Выступление может быть как индивидуальным, так и групповым.
Заявку следует отправить личным сообщением в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/annna_ara) не позднее 27 декабря.
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