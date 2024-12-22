Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги

12:43, 22 декабря 2024, ПАИ

Перед новогодними праздниками по всей стране увеличилось количество случаев нападений с поджогами, вызванных действиями телефонных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Люди теряют свои деньги, а затем, пытаясь их вернуть, совершают атаки на социальные и административные здания, включая офисы банков. Согласно данным банка, в России количество подобных нападений, связанных с методами социальной инженерии, возросло на 30%.

Этот вид мошенничества появился в начале прошлого года. Телефонные мошенники связываются с жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть средства при условии выполнения определённых незаконных действий, таких как нападение на офис банка. Они также утверждают, что такие действия якобы помогут поймать мошенников. Кроме того, жертвам предлагается устроить поджог за вознаграждение.

Обычно злоумышленники просят записывать на видео сам процесс нападения. Разумеется, деньги никто не возвращает. Эти незаконные действия квалифицируются как преступление, и нападающие могут понести как административную, так и уголовную ответственность. Более того, действия исполнителей могут быть расценены по статье 205 Уголовного кодекса РФ «Террористический акт», за что предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Чаще всего мошенники привлекают к такой деятельности социально уязвимые группы, включая молодежь и пенсионеров.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что они понимают, что люди совершают подобные действия под сильным психологическим давлением манипуляторов, которые, как правило, находятся на территории Украины и звонят из мошеннических кол-центров. Он подчеркнул, что злоумышленники фактически «зомбируют» людей, особенно в преддверии новогодних праздников. Станислав Кузнецов назвал это настоящей трагедией, поскольку граждане идут на преступление, ломают себе жизнь и создают опасность для окружающих.

«Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и – что очень важно! – будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций, сообщайте родственникам о происходящем. Не стесняйтесь просить о помощи», – подчеркнул Станислав Кузнецов.

Следует отметить, что Сбер принял все возможные меры для повышения бдительности на своих объектах.

Для дополнительной защиты пользователи могут бесплатно активировать функцию определения мошеннических звонков и подключить антивирус в разделе «Безопасность» приложения СберБанк Онлайн. В целом в приложении банка доступно около 20 различных сервисов, направленных на обеспечение безопасности.