Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 23 декабря

13:32, 22 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 23 декабря. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождём. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.