Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 23 декабря
Облачная погода ожидается в Псковской области 23 декабря. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождём. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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