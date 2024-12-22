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Общество

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 23 декабря

Облачная погода ожидается в Псковской области 23 декабря. В большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождём. На дорогах местами гололедица. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 22 декабря. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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