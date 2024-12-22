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Культура

Выставка питерского художника Куликова из Опочки открылась в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова начала свою работу выставка графики под названием «С берегов Невы», посвящённая памяти петербургского художника Валерия Куликова, известного по подписи «Куликов из Опочки». Он родился в декабре 1937 года и ушёл из жизни в декабре 2019 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Выставка питерского художника Куликова из Опочки открылась в Пскове. Фото здесь и далее: пресс-служба Централизованной библиотечной системы Пскова

В экспозиции можно увидеть не только работы Валерия Куликова, но и произведения его друзей – псковского художника Николая Москалёва и петербургского художника Сергея Щербакова. Последний предоставил для выставки работы Валерия Куликова из своей личной коллекции, участвуя в проекте «Коллекция» Центральной городской библиотеки Пскова.

Сергей Щербаков посетил открытие выставки «С берегов Невы» и поделился историей своего знакомства с Валерием Куликовым, которое произошло совершенно случайно на улице.

Сергей Щербаков отметил, что Валерий Куликов был поглощён искусством и его мастерская была переполнена его работами – «он спал на них и по ним передвигался». Также Сергей Щербаков подчеркнул, что Валерий Куликов был искренним и принципиальным человеком как в искусстве, так и в жизни.

Заслуженный художник России и организатор выставки «С берегов Невы» Николай Москалёв подтвердил, что у Валерия было острое чувство справедливости, что значительно усложняло его карьеру.

На открытие выставки присутствующие узнали, что Валерий Куликов был не только выдающимся графиком, но и талантливым живописцем. Однажды он создал настолько мастерскую копию картины Валентина Серова, что её приняли за оригинал, отметили в пресс-службе.

Выставка «С берегов Невы» будет проходить в Центральной библиотеке Пскова на улице Конной до 25 января.

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