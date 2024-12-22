В Пскове 13% соискателей не включают видео во время прохождения онлайн-собеседований

15:42, 22 декабря 2024, ПАИ

В Пскове 13 % соискателей не включают видео во время прохождения онлайн-собеседований, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

За последние два года каждый второй пскович (57 % мужчин и 43 % женщин) участвовал в онлайн-собеседованиях.

13 % респондентов, проходивших такие интервью, никогда не включают камеру во время видеозвонков с потенциальными работодателями, приводя такие причины, как «собеседующая сторона тоже не всегда готова включать камеру» и «у меня сломалась камера». Женщины делают это чаще мужчин (15 против 11 %). Каждый второй опрошенный (52 %) включает камеру только в том случае, если это предварительно обсуждено с рекрутером, а 35 % соискателей всегда используют камеру во время онлайн-интервью.

53 % соискателей, участвующих в онлайн-собеседованиях, спокойно относятся к требованию потенциального работодателя включать камеру, 28 % – с пониманием. 12 % респондентов (чаще женщины, чем мужчины) не одобряют такую практику.