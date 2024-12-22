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Общество

В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Владимир Путин

Россия будет продолжать качественное обновление дорожной инфраструктуры и создавать комфортные условия для жизни граждан, включая новые регионы, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

В ходе церемонии открытия новых транспортных объектов в ряде регионов страны, прошедшей в режиме видеоконференции, Владимир Путин заявил, что с помощью нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Россия продолжит качественно обновлять дорожную сеть.

В рамках нацпроекта будут устранять так называемые пробки и узкие места, а также формировать более комфортную среду для жизни в российских городах и поселках, включая исторические территории, которые воссоединились с Россией, уточнил Владимир Путин.

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