Света временно не будет в двух домах в Великих Луках 23 декабря
Света временно не будет в двух домах в Великих Луках завтра, 23 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.
В связи с ремонтными работами электроснабжения не будет с 9:00 до 12:00 на улице Ботвина, дом 7, корпус 1 и с 13:00 до 17:00 – на улице Гастелло, дом 12.
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