Света временно не будет в двух домах в Великих Луках 23 декабря

16:22, 22 декабря 2024, ПАИ

Света временно не будет в двух домах в Великих Луках завтра, 23 декабря, сообщили ПАИ в городской администрации.

В связи с ремонтными работами электроснабжения не будет с 9:00 до 12:00 на улице Ботвина, дом 7, корпус 1 и с 13:00 до 17:00 – на улице Гастелло, дом 12.