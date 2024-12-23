Автомобильное движение возле аэропорта Пскова откроют до конца года

13:39, 23 декабря 2024, ПАИ

Движение по дороге возле международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове откроют уже в этом году. Об этом рассказал глава города Борис Елкин в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

«Уже заканчиваются работы по подъезду к аэропорту. Буквально несколько дней – и, я думаю, мы будем частично завершать эти работы. Некоторые работы, касающиеся коммуникации, пойдут на следующий год. Но главное – обеспечить подъезд и движение автомобилистов, пешеходов и самое главное – общественного транспорта на прибытие к прилетающим рейсам», – отметил глава Пскова.

Работы по ремонту проезжей части будут завершены в этом году, уточнил он. «Думаю, что погода для этого нормальная. По крайней мере, прогнозы пока положительные. Движение пустим, но часть работы будем ещё делать в январе, феврале и что-то, может быть, весной. Хочу обратить внимание на то, что это не будет мешать нашим горожанам. Это будут второстепенные работы», – заключил Борис Елкин.

Напомним, что схема движения транспорта изменится после окончания ремонта у аэропорта в Пскове.

Добавим, что ремонт реализуется при поддержке правительства России.