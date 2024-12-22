Борис Елкин поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Глава Пскова Борис Елкин поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Поздравляю с Днём энергетика всех, кто помогает принести свет и тепло в наши дома. Энергетика – это основа комфорта нашей жизни и стабильности в экономике. Каждый день, независимо от погодных условий и времени года, вы трудитесь на благо жителей и предприятий города, обеспечивая надежное электроснабжение и уют», – подчеркнул Борис Елкин.
Глава Пскова поблагодарил энергетиков за профессиональный труд, а также пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.
«Пусть ваша энергия наполняет теплом и светом всё вокруг», – заключил он.
Напомним, что День энергетика отмечают в России сегодня, 22 декабря.
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