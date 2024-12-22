Митрополит Матфей совершил литургию в Никольском соборе Порхова

17:24, 22 декабря 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей провел литургию в Никольском соборе Порхова в 26-ю неделю по Пятидесятнице сегодня, 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Его высокопреосвященству сослужили: благочинный Порховского округа и настоятель Никольского собора иерей Виктор Шелухов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Дедовичи протоиерей Димитрий Васильев, настоятель храма Архангела Михаила в городе Дно протоиерей Сергий Андреев, насельник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни иеромонах Силуан (Матвеев) и клирик Никольского собора города Пскова иерей Константин Кузнецов.

Литургические песнопения исполнили Архиерейский хор под руководством Марии Быковой и хор Никольского собора под управлением Вадима Мельникова. Во время богослужения молились глава Порховского района Юрий Семенов, директор Порховского краеведческого музея Оксана Селиванова, прихожане собора и паломники.