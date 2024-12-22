Об опасности лёгкого заработка рассказали студентам псковские полицейские

18:19, 22 декабря 2024, ПАИ

Об опасности лёгкого заработка рассказали студентам псковские полицейские, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Антинаркотическую лекцию-дискуссию провела для первокурсников колледжа ПсковГУ старший оперуполномоченный отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области лейтенант полиции Алёна Лоташева.

Во время лекции она разъяснила студентам негативные последствия употребления наркотиков и существующую ответственности за участие в их незаконном обороте. Спикер подробно рассказала учащимся о предусмотренной законодательством ответственности за те или иные преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

Во время беседы ребята узнали, как не поддаваться на предложения незнакомцев получить лёгкий заработок и не быть вовлечёнными в наркобизнес, поскольку это прямой путь на скамью подсудимых.

Проведение подобных профилактических мероприятий играет большую роль для формирования в молодёжной среде устойчивого негативного отношения к употреблению и распространению наркотиков, так как далеко не все юноши и девушки в полной мере осознают серьёзность последствий подобных противоправных действий, подчеркнули в пресс-службе ведомства.