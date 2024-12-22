Зал для гемодиализа отремонтировали в Псковской областной клинической больнице

18:39, 22 декабря 2024, ПАИ

Зал для гемодиализа отремонтировали в отделении гемодиализа и нефрологии Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

В зале были проведены общестроительные работы. Сам ремонт выполнен силами административно-хозяйственного отдела.

Ранее в отделении отремонтировали палаты и служебные помещения: заменили окна и двери, установили светодиодное освещение, провели полную замену кабелей и сантехнических коммуникаций.