Зал для гемодиализа отремонтировали в Псковской областной клинической больнице
Зал для гемодиализа отремонтировали в отделении гемодиализа и нефрологии Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
В зале были проведены общестроительные работы. Сам ремонт выполнен силами административно-хозяйственного отдела.
Ранее в отделении отремонтировали палаты и служебные помещения: заменили окна и двери, установили светодиодное освещение, провели полную замену кабелей и сантехнических коммуникаций.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
22 декабря 2024
Мошенники используют подставные сайты для продажи несуществующих билетов в Псковский драмтеатр
22 декабря 2024
Новогодний праздник «ГлавЁлка» проходит в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове