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Самый массовый региональный чемпионат по шахматам прошёл в Пскове

Чемпионат области среди команд районов и городов 2024 года прошел в Доме молодежи в Пскове, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

Самый массовый региональный чемпионат по шахматам прошёл в Пскове. Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Самый массовый шахматный турнир прошёл по круговой системе. В региональном турнире, зарегистрированном в ФИДЕ для обсчета международного рейтинга, приняло участие 13 команд из Пскова, Великих Лук, а также из Опочецкого, Пыталовского, Бежаницкого, Струго-Красненского, Плюсского, Новоржевского, Печорского округов и Псковского, Великолукского, Куньинского, Пушкиногорского районов.

Для анализа развития и поддержки шахмат в муниципальных образованиях составы команд включали двух взрослых мужчин и одну женщину, а также юношу и девушку до 18 лет.

По итогам турнира, чемпионом региона стала команда из Пскова. Второе место заняли великолукские шахматисты. А бронзу забрала команда из Псковского района.

На торжественном закрытии командного чемпионата области победителей и призеров наградили вновь избранный накануне президент Федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный тренер сборных команд по шахматам Александр Шпак. Также все команды получили памятные подарки.

По итогам соревнования рейтинг-лист ФИДЕ пополнится 15 новыми шахматистами из Псковской области, которые приняли участие в чемпионате области, а еще восемь человек пополнят реестр шахматистов России.

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