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Общество

Японские ученые разрабатывают технологии для жизни на Луне

Киотский университет и японская корпорация Kajima работают над созданием технологий, которые позволят людям жить на Луне, пишет издание Japan Today.

Наземный прототип станции Neo Lunar Glass планируется построить к 2030-м годам. Станция будет генерировать земную генерацию, что позволит людям жить на Луне.

Проект требует значительного технологического скачка в японской науке, и ученые уже стремятся его достичь и сделать возможным появление космических колоний, заявил профессор передовых интегрированных исследований в области выживания человека в Киотском университете Йосуке Ямасики.

Исследователи рассчитывают, что станция будет около 200 метров в диаметре и 400 метро в высоту. Таким образом конструкция вместит до десяти тысяч человек.

Первая модель в масштабе 1:2000 уже была представлена в Киотском университете. Разработчики заявили, что уже провели моделирование, которое продемонстрировало поведение объектов при искусственной гравитации.

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