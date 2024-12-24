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Общество

На одного соискателя в Псковской области приходится более десяти вакансий

Чуть больше 700 человек стоят на учёте по безработице в Псковской области. При этом зарегистрировано десять тысяч вакансий. Об этом рассказала председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова, подводя итоги года в интервью ПАИ.

Фото: ПАИ

Порядка 3-4 тысяч вакансий – это неквалифицированная рабочая сила. Еще около 3 тысяч – рабочие специальности.

«Самое главное – это закрытие кадровой потребности, у нас сейчас преобладает рынок работодателя. Только по официальным данным открыто порядка десяти тысяч вакансий. На одного человека это больше, чем десять вакансий», – отметила она.

в Псковской области активно использують несколько инструментов, которые прямо или косвенно помогают решать вызовы рынка труда.

«Мы запустили Женские клубы, они активно у нас работают не только в Пскове, но и в Великих Луках, и в районах. Создали Молодежный кадровый центр. Это уже разные стили общения, разная целевая аудитория, разный порядок сервисов. Например, для Женского клуба трудоустройство – не главное. Главное - узнать о наших услугах, повысить уровень компетенций. Там лекции, мастер-классы, встречи, участницы сами генерируют идеи. Приглашаем экспертов по открытию своего дела. Все это работает на формирование сообщества людей, которые помогают и поддерживают, консультируют друг друга», – говорит эксперт.

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