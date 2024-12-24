Более двух тысяч псковичей прошли переобучение в этом году
Более двух тысяч человек прошли переобучение в Псковской области в этом году, сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в интервью ПАИ.
«По данным на ноябрь, 70 % псковичей после переобучения нашли себе работу. Это приемлемая цифра, мы ориентируемся на 70–75 %», – отметила она.
В прошлом году число нашедших работу составляло 76 %, но и в текущем году результат может ещё увеличиться, подчеркнула Алёна Трунова.
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