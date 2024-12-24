Уровень безработицы в Псковской области составляет 2,4%

11:52, 24 декабря 2024, ПАИ

Порядка 2,4% составляет уровень безработицы в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова в интервью ПАИ, подводя итоги 2024 года.

Алёна Трунова подчеркнула, что в настоящее время уже не сезон для поиска вакансий, а вот в марте-апреле псковичи начнут активно изучать их.

Эксперт отметила заметный кадровый дефицит. На преодоление этого вызова направлено преобразование служб занятости в кадровые центры.

«Если до этого служба занятости примерно тридцать лет существовала с фокусом на безработных, теперь упор и фокус – на трудоустройство, на запрос работодателей. Решение вопроса кадрового дефицита – общероссийский вызов. В следующем году стартует нацпроект «Кадры», который будет включать в себя четыре федеральных проекта. И в первую очередь, помимо ремонтов, для нас цель – это внедрение новых стандартов работы, акцент на закрытие кадровой потребности», – отметила Алена Трунова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что безработица в стране в настоящее время находится на рекордно низком уровне. По словам главы государства, речь идёт о 2,3%.