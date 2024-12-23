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Общество

Борис Елкин рассказал о своём спортивном хобби

Глава Пскова Борис Елкин рассказал о своём спортивном хобби.

Борис Елкин. Фото: Андрей Степанов

«В последнее время я стал больше внимания уделять хобби. Я обязательно стал ходить в бассейн. Это полезно, и вода снимает очень много негативной энергии и убирает накопленную усталость», – рассказал глава города в «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Кроме того, раз в неделю глава города занимается футболом. «Плавание и футбол – обязательно каждую неделю. Кроме того, во время рабочего процесса стараюсь чаще ходить. Хотя многие винят чиновников, будто мы передвигаемся только на машинах, но на самом деле это не так», – заверил он.

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