О пользе цитрусовых для иммунитета напомнил врач

00:00, 23 декабря 2024, ПАИ

О пользе цитрусовых для иммунитета напомнила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева. Об этом пишут «Известия».

Витамина C, который содержится в цитрусовых, укрепляет иммунитет, снижает риск возникновения простуд, а также помогает бороться с усталостью.

Кроме того, цитрусовые богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от свободных радикалов и способствуют поддержанию молодости и здоровья для всех систем и органов. Также фрукты содержат эфирные масла, оказывающие положительный эффект на нервную систему и помогающие в борьбе со стрессом.

Для максимальной пользы взрослым нужно употреблять один или два средних плода цитрусовых либо до 300–400 граммов в смузи или салате. Детям же следует давать 100–200 граммов цитрусовых в зависимости от возраста.