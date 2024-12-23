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Общество

Память мученика Мины Красноречивого почитают сегодня

День Мины наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

В этот день отмечается память мученика Мины Красноречивого. Он пострадал за веру в начале IV века вместе со святыми Ермогеном и Евграфом. В то время император Максимилиан послал Мину из Афин в Александрию, чтобы он подавил волнения христиан.

Однако Мина сам стал проповедовать христианскую веру. После этого император направил в Александрию епарха Ермогена для суда над Миной. А Ермоген, увидя стойкость Мины во время пыток, и сам поверил в Бога.

Когда император узнал об этом, он приехал в Александрию и стал истязать мучеников. Мине и Ермогену он приказал отрубить головы.

На Руси мученика Мину почитали как целителя глазных болезней. Существовало предание, согласно которому этот святой обладал даром чудотворения и действительно помогал людям с плохим зрением. Верили, что Мина не только восстанавливает физическое здоровье глаз, но и помогает избавиться от пелены, мешающей различать добро и зло, а также правду и ложь.

Такое убеждение связано с тем, что с дня святого Мины начинает постепенно увеличиваться световой день. В народе говорили: «Со святого Мины – тьма нас мимо», подчеркивая способности святого исцелять глазные недуги: «Со святого Мины – с очей пелена».

В день святого Мины также произносили заговор против полуночницы – нечистой силы, которая мешает детям спать.

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