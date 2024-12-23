Россиянкам назвали оптимальный возраст для рождения ребёнка
Оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка у женщин составляет от 18 до 35 лет. В то же время мужчины могут стать отцами в более старшем возрасте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо Минздрава.
В документе подчеркивается, что важно информировать женщин о том, что наилучшее время для беременности и родов – это период с 18 до 35 лет.
Также отмечается, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, употребление более 20 граммов алкоголя в день – на 60%, а высокий уровень потребления кофеина (более пяти чашек в день) снижает шансы на беременность в 1,45 раза.
Что касается мужчин, то они могут стать отцами даже в пожилом возрасте, но вероятность зачатия уменьшается с возрастом. Например, шанс рождения живого ребёнка у отца старше 35 лет в два раза ниже по сравнению с более молодыми мужчинами, даже при использовании экстракорпорального оплодотворения.
Кроме того, дети, рожденные от отцов в возрасте, имеют худшие показатели здоровья. Существуют данные, связывающие старший возраст отца с повышенной вероятностью развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза и различных врожденных синдромов и аномалий.
Ранее сообщалось, что средства на новые меры поддержки рождаемости заложены в проект бюджета Псковской области на 2025 год.
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