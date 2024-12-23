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Общество

Специальную новогоднюю ёлку для путешественников наряжают в Псковской области

Туристические компании региона могут принять участие в создании уникальной новогодней ёлки для путешественников и гостей Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Туристском инфоцентре региона.

Фото туристского инфоцентра

Идея заключается в том, чтобы украсить ёлку необычными игрушками, которые символизируют организацию, отражают бренд или посвящены путешествиям.

«Это отличная возможность продемонстрировать гостеприимство Псковского края гостям Туристского информационного центра с необычного ракурса. Готовая ёлка станет настоящим украшением инфоцентра, где все желающие смогут сделать яркие фотографии рядом с ней и поделиться ими в социальных сетях с друзьями и близкими», – отметили в инфоцентре.

Новогодние украшения можно принести в офис информационного центра Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, д. 14, до 25 декабря включительно.

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