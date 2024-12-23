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Спорт

Фестиваль «Игры будущего уже сейчас» прошёл в Пскове

Спортивный фестиваль «Игры будущего уже сейчас» прошёл 20 декабря в парке виртуальной реальности Portal VR, который находится в торговом центре Fjord Plaza в Псковском районе, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Степанов

Участники мероприятия соревновались в дисциплинах DCL – the game, Just Dance, Beat Saber – VR. Также в мероприятии участвовали косплееры, которые порадовали гостей яркими и запоминающимися образами. «Участники соревнований продемонстрировали своё мастерство и умение работать в команде, а зрители получили массу положительных эмоций и впечатлений», – рассказали организаторы, отметив, что создали пространство, где каждый присутствующий смог найти для себя что-то интересное.

Фото: Андрей Степанов

Организаторами фестиваля являются Федерация фиджитал-спорта Псковской области, парк виртуальной реальности (Portal VR) и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Отметим, что проект «Игры будущего уже сейчас» был поддержан в рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты».

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