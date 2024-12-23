Глава Пскова Борис Елкин расскажет о главном в жизни города за 2024 год

09:52, 23 декабря 2024, ПАИ

Большое интервью об итогах 2024 года даст глава Пскова Борис Елкин телеканалу «Первый Псковский».

Какие изменения в облике города стали главными? Почему число туристов, приезжающих в Псков, несмотря на высокую конкуренцию с другими регионами, продолжает только расти? В каких районах Пскова будет решен вопрос с дорогами? Получит ли развитие архитектурная подсветка зданий в следующем году? Какие сюрпризы ожидают псковичей в «Октябре»? Как жители Пскова повлияли на проекты его развития?

Ответы на эти и другие вопросы глава города Борис Елкин даст в эфире программы «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский» в понедельник, 23 декабря. Смотрите в 20:20 мск после вечернего выпуска новостей.