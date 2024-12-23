Побороть хроническую усталость помогут йога и режим сна – терапевт

10:16, 23 декабря 2024, ПАИ

Побороть постоянную усталость по утрам можно, восстановив баланс гормонов и нормализовав режим труда и отдыха, сообщила терапевт Ирина Баранова. Об этом пишет Lenta.ru.

Причиной постоянной усталости могут быть нарушения обмена веществ, поэтому нужно проверить гормоны. Также стоит убрать из рациона сладости, выпечку и добавить мясо, рыбу, овощи и ферментированные продукты. Для поддержания здорового обмена веществ нужно достаточно пить и соблюдать режим сна.

Следует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, откладывать в сторону гаджеты за час до сна. Наладить энергообмен и стимулировать метаболизм помогут умеренные физические нагрузки – прогулки или занятия йогой.

Если же утренняя усталость сопровождается депрессией, выпадением волос, набором веса и другими неприятными симптомами, нужно обратиться за медпомощью.